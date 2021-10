Palermo, il ‘Barbera’ ritrova il suo pubblico: 10 mila i tifosi in vista dell’Avelino

In occasione dell'importante sfida tra Palermo e Avellino, il 'Renzo Barbera' vedrà riaperti gli anelli superiori dello stadio

"Gli ultrà, anche se non tutti, torneranno al loro posto. L’anello superiore, anche se non tutto, sarà finalmente riaperto al pubblico. Sarà una domenica quasi normale quella che si vivrà domani al “Barbera” per Palermo-Avellino". Esordisce l'edizione odierna de La Repubblica, che sottolinea come l'impianto di Viale del Fante ritroverà il suo pubblico sugli spalti, anche negli anelli superiori. È questa la novità più importante per il match del 'Renzo Barbera' tra il Palermo di Giacomo Filippi e l'Avellino di Piero Braglia, con un confronto dall'elevato peso specifico, specialmente in ottica classifica. I rosanero si trovano, infatti, al terzo posto della classifica del Girone C di Serie C, con un gruppo di squadre che tuttavia segue a ruota De Rose e compagni alla caccia del Bari capolista.