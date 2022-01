Palermo, il ‘Barbera’ riapre i cancelli: capienza al 50%, media tifosi da risollevare

Il 'Renzo Barbera' tornerà a riempirsi, seppur solo per il 50%, in occasione del match interno del Palermo contro il Monterosi

Nonostante le variazioni legate ai nuovi provvedimenti sanitari abbiano influito non poco sulla presenza dei tifosi allo stadio, il pubblico del Palermo non si è mai scaldato in maniera significativa. La media complessiva degli spettatori presenti al 'Barbera' fino a questo momento è stata di 5.946 tifosi a gara. Il record stagionale è stato raggiunto proprio contro il Bari, dove le presenze sulle tribune sono state oltre le diecimila. Numeri comunque non esaltanti, se si pensa che ai tempi della Serie D i soli abbonati garantivano questo stesso risultato.

"Per il match di domani col Monterosi, il 'Barbera' tornerà aperto solamente al 50%, come già avvenuto nella fase iniziale della stagione. Giusto per poche partite, in realtà, se si considera il periodo in zona gialla che - all’epoca - prevedeva l’ingresso di soli 2.500 persone". Prosegue in tal senso il quotidiano, che sottolinea come i rosanero vantino comunque la seconda miglior affluenza media dell'intera Serie C, alle spalle solo del Bari che porta quasi sempre circa 8.000 persone al 'San Nicola'.