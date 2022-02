Palermo, il ‘Barbera’ non si scalda: verso la Juve Stabia venduti solo 800 biglietti

In vista del match interno contro la Juve Stabia, il pubblico del 'Renzo Barbera' sembra non confermare una spiccata affluenza

Un fortino, ma con il sostegno di pochi spettatori. Il Palermo torna a giocare al «Barbera», lì dove ha conquistato 28 dei 39 punti stagionali ed è ancora imbattuto, ma rischia di farlo con una cornice di pubblico ben al di sotto della media stagionale. Sono circa 800 i biglietti venduti per il match contro la Juve Stabia che, sommati ai 2.500 abbonati, porta il totale a 3.300 spettatori". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che sottolinea in maniera marcata la poca affluenza prevista per il match interno di Serie C tra Palermo e Juve Stabia. Soltanto 800 - si legge - le prevendite vendute per la gara in programma domani alle ore 17:30, rischiando di far collezionare al club un record negativo di presenze.