Palermo, il ‘Barbera’ l’alleato per la B: mantenere l’imbattibilità per la promozione

Tra le mura amiche del 'Renzo Barbera' il Palermo non ha mai perso in questa stagione. L'obiettivo per la squadra di Baldini è quello di allungare la striscia positiva casalinga per puntare alla Serie B

Mediagol ⚽️

"Un record per andare in Serie B. Al Palermo serve la spinta del «Barbera» nei play-off, di quello stadio che non vede i rosanero sconfitti da 25 partite di fila". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che evidenzia in maniera significativa il ruolo cruciale che potrà avere il 'Renzo Barbera' nella corsa alla Serie B del Palermo di Silvio Baldini. 25 le partite da imbattuti tra le mura di casa, un record o comunque poco ci manca per diventarlo. Una stagione senza sconfitte, al momento, quella dei rosanero in Viale del Fante, con De Rose e compagni che nella regular season hanno portato avanti un ruolino di marcia da promozione diretta.

Nove reti subite e quarantadue segnate, questo il dato impressionante di un Palermo che in casa sembra davvero inarrestabile. Lo dicono numeri e prestazioni, con la squadra prima di Filippi e poi di Baldini che ha sempre avuto un modus operandi differente sul prato del 'Barbera'. "In uno scenario del genere, l’imbattibilità casalinga ha un ruolo di rilievo nel cammino futuro del Palermo. Mantenerla per tutti i play-off significherebbe fare metà del lavoro, per poi avere due risultati su tre a disposizione nelle sfide in trasferta", prosegue il quotidiano.

Il vantaggio di essere già nel tabellone finale per la Serie B e di aver a disposizione due risultati su tre fino alle eventuali semifinali non è assolutamente da sottovalutare, anzi. Finché la classifica finale della stagione regolare avrà un peso, il Palermo ne trarrà beneficio, quindi mantenere invariata la serie positiva di risultati casalinghi diventa cruciale per arrivare poi a giocarsi la promozione nella difficoltosa final four.