Palermo, il ‘Barbera’ fortino dei rosa: Baldini cerca la 25esima gioia casalinga

Il 'Renzo Barbera' si è finora dimostrato un fortino per gli uomini di Baldini, con ben 24 risultati utili consecutivi conquistati proprio in casa

"La serie continua e il Palermo vuole tenerla viva. Al «Barbera» non passa nessuno e dopo aver rischiato di abdicare con la Fidelis Andra penultima in classifica, i rosanero hanno imposto ancora una volta la loro legge". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta la lente d’ingrandimento sulla serie positiva che, ormai da inizio stagione, sta permettendo al Palermo di macinare punti sul prato del 'Renzo Barbera'. Un dato di fatto, 24 i risultati utili consecutivi nei match casalinghi, con Baldini che contro il Picerno andrà a caccia di un parziale che non rappresenterebbe un record ma ci andrebbe davvero vicino. La squadra che in Serie A ebbe nei suoi massimi interpreti giocatori come Pastore e Cavani riuscì a collezionarne ben 29 consecutivi tra le mura di Viale del Fante, ma anche solo avvicinarsi a quelle vette - per dimensione e panorama attuale del club - sarebbe già un accadimento degno di nota.

Ad oggi il Palermo di Filippi prima e di Baldini poi ha raggiunto quello che fu di Liguori e Ferrari, che con dei risultati ottimi in casa riuscì a conquistare la promozione in Serie B dalla C1 nel 1991. ). "In campionato, però, l’inviolabilità della «Favorita» resistette per tutta la stagione, tant’è che da quella serie ne partì un’altra, ancor più lunga. Liguori venne sostituito da Di Marzio e quel Palermo, imbattuto in casa, non riuscì comunque a mantenere la categoria, retrocedendo nuovamente in C", conclude il quotidiano, che spiega come il record sia, per Baldini e i suoi, ancora lontano, sottolineando però come i rosa potrebbero davvero raggiungere quelli di trent'anni fa, mettendo nel mirino il derby contro il Catania e proseguendo la marcia di avvicinamento alla fase playoff.