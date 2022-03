Palermo, il “Barbera” è un fortino: un anno senza ko, il record passa dai playoff

Il Palermo vuole il record d'imbattibilità interna. Il "Renzo Barbera" è un bunker, rosanero da un anno senza sconfitte interne. Il record interno passa dai playoff promozione

L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", si sofferma sul record d'imbattibilità dei rosanero tra le mura amiche del "Renzo Barbera". Il Palermo, infatti, non perde una gara casalinga dalla sfida interna con la Juve Stabia dello scorso 7 marzo 2021, terminata con il risultato di 2-4 per le "vespe". Sono 22 i risultati utili consecutivi conquistati dalla compagine guidata da Silvio Baldini, prendendo in considerazione tutte le gare ufficiali della squadra rosanero tra Serie C, playoff promozione e Coppa Italia.