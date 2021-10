Palermo, il “Barbera” è già da Serie B: 11 club cadetti hanno avuto meno spettatori

Nonostante la zona gialla, il "Renzo Barbera" è il secondo del Girone C e il quarto di tutta la Lega Pro per numero spettatori

"Il 'Barbera' è già da Serie B". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. In seguito alla firma del decreto ministeriale che ha istituito la zona bianca in Sicilia, il "Renzo Barbera" è stato riaperto al 50% per il match contro il Foggia. Una riapertura che ha permesso ai rosanero di ritrovare un numero più alto di tifosi. Tuttavia, nonostante la zona gialla, "l’impianto di viale del Fante è il secondo del Girone C, nonché il quarto di tutta la Lega Pro, per numero di spettatori a partita", si legge.