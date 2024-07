Palermo, il 9 luglio la presentazione della nuova maglia a New York con Pastore-Amauri

All'interno nel pop up store del Manchester City è previsto un meet & greet con i due ex rosanero.

Per la prima volta nella storia del Palermo Calcio la presentazione della maglia gara avverrà in America. L’evento si terrà al Rockfeller Center di New York, il 9 luglio, alle ore 11:00 locali. All'interno nel pop up store del Manchester City è previsto un meet & greet con gli ex rosanero Amauri e Javier Pastore, durante il quale si potrà acquistare l'home kit Puma 24/25.