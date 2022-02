Palermo, il 40% di Tony Di Piazza vale 2,2 milioni di euro

Dario Mirri si è rivolto al Tribunale di Palermo per avere una valutazione super partes rispetto al valore delle quote di Tony Di Piazza

"Hera Hora, il 40% vale 2,2 milioni". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . Nel dettaglio, secondo Stefania Chiaruttini - la commercialista nominata dalla presidente del Tribunale di Palermo - il valore delle quote di Tony Di Piazza al momento del recesso esercitato dallo stesso sarebbe pari a 2,2 milioni di euro .

Il noto imprenditore italo-americano aveva inizialmente chiesto il sequestro cautelativo dei bei societari, con il Tribunale di Catania che ha respinto l'istanza. Lunedì, l'udienza di appello. Parallelamente, il presidente Dario Mirri ha scelto di rivolgersi al Tribunale di Palermo per avere una valutazione super partes rispetto al valore delle quote di Di Piazza. Una cifra (2,2 milioni di euro) ben distante da quella fornita dallo studio Guatri, a cui si era rivolto l'ex vicepresidente del Palermo e che aveva dato una valutazione di 11,9 milioni, così come la valutazione del professor Claudio Sottoriva, a cui si era rivolto Mirri, pari a 71.500 euro.