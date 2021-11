Palermo, il 3-5-2 mette le ali: Almici e Valente le frecce nell’arco di Filippi

Le ali del 3-5-2 di Giacomo Filippi si stanno dimostrando un valore aggiunto per un Palermo che punta a rimanere nelle zone alte della classifica

Per numeri, quantità e qualità sulle corsie, i due hanno dimostrato di poter garantire cifra tecnica e galoppate offensive ad una squadra riequilibrata dal nuovo assetto tattico. Per una mediana che fa fatica ad inserirsi nelle trame d'attacco ma che amministra il gioco in mezzo al campo, ci sono due ali pronte a dare il loro decisivo apporto sia in fase difensiva che di possesso. La vittoria contro la Fidelis Andria è stata quella che ha dato una una decisa marcia in più sotto questo aspetto al Palermo. Nel giorno del ritorno tra i titolari in Serie C di Almici, i due esterni hanno confezionato il gol dello 0-2 finale con un'azione da quinto a quinto che ha fatto felice lo stesso tecnico di Partinico.