PALERMO, IL 24 AGOSTO AMICHEVOLE COL MELITA AL BARBERA: INFO BIGLIETTI

La partita infatti sarà aperta a tutti nei settori Tribuna coperta e Curva Nord, gratuitamente per gli abbonati della stagione 2023/2024 e con un biglietto a tariffa unica di 6 euro per i non abbonati, che solo comprando il biglietto contribuiranno al progetto solidale già legato alla campagna abbonamenti. Tutto il guadagno della partita sarà infatti destinato al progetto “Vivere per sognare” dell’Associazione Giovani 2017 3P Onlus in collaborazione con il charity partner del club Maredolce Onlus: i tifosi del Palermo “adottano” così studenti palermitani in condizioni sociali e familiari difficili, consentendo loro di continuare gli studi dopo le scuole medie, grazie a speciali borse di studio al merito scolastico che permetteranno di acquistare libri di testo e materiale didattico e sostenere i costi del percorso scolastico.