Palermo, il 15 settembre di 17 anni fa l’esordio in Europa: a segno proprio Corini

L'esordio del Palermo in Europa League, ai tempi denominata Coppa UEFA, risale al 15 settembre del 2005, quindi ben diciassette anni fa. Tra le mura amiche del "Renzo Barbera", i rosanero allenati da Luigi Delneri ospitarono l'Anorthosis, per la sfida valida per l'andata del preliminare del torneo europeo. La prima storica rete internazionale del Palermo la siglò proprio l'attuale tecnico rosa, Eugenio Corini, con uno splendido calcio di punizione al quinto minuto del primo tempo, con il risultato finale di 2-1 con anche la firma su rigore di Franco Brienza. Nel match di ritorno, il Palermo calò il poker e vinse 0-4 contro la formazione cipriota in trasferta.