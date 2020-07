Palermo, ieri l’incontro con la Lega Pro: consegnati i documenti per giocare al ‘Barbera’, entro mercoledì l’iscrizione

Nella giornata di ieri, l’assemblea virtuale con tutti i club neopromossi in Serie C.

“Il primo passo ufficiale in Lega Pro, dopo quello formale, è stato compiuto”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. Mercoledì mattina, infatti, si è tenuto un summit in video conferenza con i vertici della Lega Pro e gli esponenti delle società che hanno conquistato la promozione (con il Palermo rappresentato dall’ad Rinaldo Sagramola), per un confronto con i responsabili dei diversi settori che accompagneranno le società verso il passaggio dai dilettanti al professionismo, fornendo le informazioni necessarie per formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato.

Una riunione che “ha segnato il battesimo del Palermo tra i professionisti, proprio nel giorno in cui andava consegnata alla Figc tutta la documentazione relativa all’impianto scelto per le partite casalinghe. Una questione che il club rosanero ha risolto all’inizio di questa settimana, ottenendo il nullaosta da parte del sindaco Orlando per l’utilizzo del ‘Barbera’ per tutta la stagione 2020/21, aspettando di firmare la convenzione della durata di sei anni per la concessione dell’impianto. Un passo fondamentale per completare la domanda di iscrizione in Serie C, da consegnare entro mercoledì prossimo”, scrive il noto quotidiano.

Lega Pro, Ghirelli incontra le neopromosse: “Felice del vostro arrivo, a me interessa il fare…”