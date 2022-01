Palermo, ieri in campo una formazione di titolari: ora si può pensare ai ballottaggi

Sono solo otto i calciatori ancora in quarantena, in attesa del nuovo ciclo di tamponi in programma oggi: le ultime

Silvio Baldini torna ad avere a disposizione altri due calciatori in vista della ripresa del campionato. Mancano otto giorni, infatti, al ritorno in campo del Palermo. Il prossimo 24 gennaio la compagine rosanero affronterà in trasferta, fra le mura dello Stadio "Ceravolo", il Catanzaro di mister Vivarini.

Nel dettaglio, il ciclo di tamponi effettuato nella giornata di ieri sul gruppo di giocatori positivi che avevano portato a termine il periodo di isolamento, ha evidenziato due nuovi esiti negativi al virus, portando così a 17 gli uomini a disposizione di mister Baldini per i prossimi allenamenti. Sedici sono già scesi in campo ieri, mentre uno attende il via libera da parte dei medici dopo la visita di idoneità sportiva.

Pertanto, "il Palermo di Baldini può iniziare a prendere forma e quello provato nelle scorse ore sul sintetico dello Sport Village assume una conformazione parecchio simile a quella che tra otto giorni, a Catanzaro, potrebbe essere la squadra con cui iniziare il nuovo anno", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Da ieri, inoltre, vi è la certezza: il Palermo ha i numeri per affrontare i calabresi, con il cluster che potrebbe ridursi ulteriormente nella giornata di oggi. E' in programma, infatti, un nuovo ciclo di tamponi. Otto i calciatori ancora in quarantena, tre i membri dello staff tecnico.

Intanto, Baldini è riuscito a schierare due formazioni con il 4-2-3-1, utilizzando cinque ragazzi della Primavera e sfruttando ancora una volta Mario Alberto Santana nelle vesti di calciatore. La prima con Massolo tra i pali, Almici e Giron terzini, Lancini e Somma coppia centrale, De Rose e Odjer in mediana, Silipo, Luperini e Felici sulla trequarti alle spalle di Soleri. La seconda, invece, con Buttaro e Valente insieme a Doda, Accardi e Marconi, oltre a Santana.

"E si può pensare ai ballottaggi", si legge. Soprattutto in difesa, con Almici, Accardi e Doda in lotta per una maglia sulla destra, mentre a sinistra l'unico a disposizione è al momento Giron. Lancini, Somma e Marconi sono in ballottaggio per due posti al centro (Buttaro dovrà scontare un turno di squalifica). A centrocampo, De Rose e Odjer sono gli unici a disposizione, in attesa del ritorno in campo di Dall'Oglio. Luperini, infatti, continua ad essere schierato sulla trequarti.