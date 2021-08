Palermo, identità, gol e coesione: ok le prime amichevoli. Ora il test di Enna

Domenica 8 agosto alle 17.30, allo Stadio Comunale "Generale Gaeta", il Palermo sarà ospite dell'Enna Calcio: penultima amichevole per la compagine rosanero prima del debutto in Coppa Italia di C previsto il 21 agosto

⚽️

Il Palermo scalda i motori in vista della prossima stagione.

Terminato il ritiro pre-campionato andato in scena a San Gregorio Magno, il Palermo di Giacomo Filippi, ha fatto ritorno in città per proseguire la propria preparazione in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi del club, che quest'anno punterà con maggior convinzione la Serie B - dopo la prima stagione in Lega Pro 2020-2021, quello di non ripetere gli errori commessi durante il ritiro pre-campionato 2020/21. Un'esigenza, ancor più che un desiderio, che ha portato la società a portare avanti una programmazione minuziosa in cui nulla è stato lasciato al caso: a cominciare dai test amichevoli con altre formazioni mirate a preparare al meglio la prossima stagione, testare rodaggi e meccanismi in fase di costruzione e provare nuove soluzioni tattiche. Cambio di rotta possibile anche in virtù di una curva epidemiologica più contenuta, correlata alla massiccia somministrazione di vaccini contro il Covid-19, che ha determinato nuove normative ed un quadro più contenuto della pandemia in Italia.

Il primo test agonistico nella pre-season del Palermo, è andato in scena lo scorso22 luglio. È stato firmato da Edoardo Soleri il primo gol stagionale della compagine di Giacomo Filippi che, in quello che è stato definito allenamento congiunto, ha affrontato la Virtus Vesuvio battendola con un rotondo 7-0. La punta scuola Roma, classe 1997, ha trovato la rete su assist dell'esterno sinistro Giron, anche lui a segno nel corso della partita. A decidere, inoltre, la tripletta di Floriano (uno, su rigore) e la rete del giovane Giacomo Corona. Undici di partenza disposto con il consueto 3-4-2-1 per la formazione rosanero, con Pelagotti in porta, Dodae Giron sulle corsie, Luperini ed Odjer tandem di interni a centrocampo, Silipo e Broh a sostegno di Soleri unica punta.

Buona prova del Palermo anche nel test contro il Potenza, formazione lucana superata di slancio con il risultato di 3-0 . Match deciso dalla rete di De Rose e dalla doppietta di Luperini messa a segno nella seconda frazione di gioco. Nella sfida contro la compagine potentina, avversaria dei rosanero nel prossimo campionato di Serie C, Filippi cambia formazione tra primo e secondo tempo - mantenendo però sempre il 3-4-2-1 come modulo tattico di riferimento. Spazio dal primo minuto a Massolo fra i pali, Accardi, Lancini e Marong in difesa, Almici e Valente stantuffi sulle corsie, Mauthe, De Rose a far coppia in zona nevralgica, Silipo e Floriano tra le linee alle spalle dell'unica punta Soleri. Nel secondo tempo i cambi sono ben dieci, Palermo schierato con Pelagotti tra i pali, Buttaro, Peretti e Marconi in difesa, Doda e Valente esterni alti, Luperini- Odjer interni a centrocampo, Kanoutè e Broh sulla trequarti a supporto di Corona.

Il Palermo piega di misura il Monopoli nella terza amichevole estiva, vinta dai rosanero grazie ad uno splendido gol di Valente su calcio di punizione. La formazione di Filippi, ancora in campo con il 3-4-2-1, si aggiudica la terza gara di fila non subendo alcun gol. Confermato Pelagotti in porta, Accardi, Lancini e Marong in difesa; spazio a centrocampo alla coppia Mauthe-De Rose, sulle fasce Doda e Valente, debutto per il nuovo acquisto Fella che galleggia con Floriano tra le linee a sostegno dell’unica punta Soleri.

Cade ma desta una buona impressione il Palermo al cospetto della Salernitana, neopromossa in Serie A.

I rosanero, pur tenendo bene il campo e marcando una supremazia territoriale per larghi tratti della sfida, hanno ceduto alla compagine granata che si è imposta per 2-1 grazie alle reti messe a segno tra il primo e il secondo tempo da Kristoffersen al 17' e da Coulibaly al 65'. Inutile il penalty trasformato da Andrea Silipo a pochi minuti dalla fine. Positiva la prova di Kanoute che più volte ha provato a trovare - se pur senza successo - la via della rete. Applausi anche per il giovanissimo Mauthe, protagonista dell'episodio che ha portato i rosanero ad ottenere il calcio di rigore. Confermato il 3-4-2-1 con Massolo tra i pali, Marong, Peretti e Marconi in difesa, Doda e Giron sulle corsie laterali, Luperini ed Odjer a centrocampo, Floriano e Fella alle spalle di Kanoute.

Domenica 8 agosto alle 17.30, allo Stadio Comunale Generale Gaeta, il Palermo sarà ospite dell'Enna Calcio. Si tratta della penultima amichevole per i rosanero, in vista del debutto in Coppa Italia previsto per il 21 agosto al "Renzo Barbera". La compagine siciliana infatti, la settimana antecedente al primo impegno ufficiale, affronterà l'ultimo test amichevole pre-campionato. Un'ennesima occasione di testare dinamiche e meccanismi in vista dei dell'avvio del cmpionato di Serie C in cui la squadra di Filippi si candida a recitare un ruolo da protagonsita.