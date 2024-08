Palermo: idea Joao Pedro per completare l’attacco. Petrachi e la Salernitana…

La notizia era nell'aria, nella giornata di martedì l'ufficialità: Joao Pedro non è più un giocatore del Fenerbahce. L'attaccante italo-brasiliano, che era approdato in Turchia nell'estate del 2022 dopo otto anni a Cagliari, ha risolto il contratto che lo legava al club di Istanbul. E il suo futuro potrebbe essere ancora una volta in Italia.

Secondo quanto riportato dalla redazione di "Sky Sport", il classe 1992 sarebbe finito nel mirino del Palermo di Alessio Dionisi. Una nuova idea per completare il roster offensivo, con il giocatore che potrebbe tornare a vestire la maglia rosanero a distanza di tredici anni dall'ultima volta. Il condizionale è d'obbligo, però. Joao Pedro, infatti, è da tempo in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo della Salernitana, Gianluca Petrachi. Come informa "Ottopagine", il club campano avrebbe già un accordo con l'ex Gremio per un biennale da 1,5 milioni di euro lordi a stagione più commissioni. "Cifra però che va contro il regime di austerità imposto da Danilo Iervolino, al momento unico ostacolo per la buona riuscita dell’affare", si legge.