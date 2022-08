Palermo, Iachini: “Brunori può ripetersi in B, Segre è moderno. Dybala e Belotti…”

Le dichiarazioni del doppio ex di Palermo e Ascoli

BRUNORI- "Ha qualità e caratteristiche per potersi ripetere anche in Serie B".

DI MARIANO- "Corini ha scelto bene. Quella rosa è una maglia pesante e ci vuole personalità perché il pubblico pretende. Da palermitano e con questi tifosi per lui il campo sarà in discesa".

SEGRE- "Una mezzala che non deluderà, abituata a più ruoli: un centrocampista moderno".

DYBALA, VAZQUEZ, BELOTTI- "La scelta di Paulo è stata dettata più da motivi tecnici che economici. Voleva spazio e l'ha ottenuto. Mourinho e la Roma potranno decretarne il ritorno ai massimi livelli. Vazquez, in B, è un lusso. Belotti ha confermato di possedere valori umani e pazienza. Piuttosto, è strano che uno come Andrea debba aspettare per trovare sistemazione".