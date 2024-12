Palermo, i tifosi sono profondamente delusi dalla prestazione contro il Catanzaro

L' 85% dei votanti pensa che la prestazione sia stata insufficiente: 90 minuti di confusione, poca incisività negli ultimi metri e una fase difensiva quasi impotente. Tutti e due i gol presi sono apparsi molto evitabili, sopratutto il primo. Poco cinismo in tutto il reparto offensivo, nonostante gli undici titolari molto offensivi schierati da Dionisi e pochi tiri nello specchio nonostante tante conclusioni verso la porta, un dato ricorrente e altamente preoccupante.

I tifosi hanno visto in Ranocchia il miglior giocatore tra le fila del Palermo, uno dei pochi che ha provato ad alzare il livello qualitativo della squadra. Da un suo cross nasce il gol di Nikolaou. I peggiori calciatori secondo i supporters rosanero sono stati i due centravanti titolari: Henry e Le Douaron. Poca precisione sotto porta, pochissimi palloni tenuti positivamente e zero gol: emblema di una squadra con enormi problemi in fase offensiva.