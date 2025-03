Palermo, i tifosi non sono d’accordo con la decisione della società di confermare Dionisi

I tifosi, tramite un sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, hanno espresso il proprio parere: per il 62% dei votanti sarebbe servita una scossa immediata. Soltanto il 3% avrebbe puntato ancora su di lui, mentre il 22% ritiene che la scelta sia sbagliata, ma che un eventuale esonero non avrebbe comunque risolto nulla. Infine, il 14% è d'accordo con la decisione della società, ritenendo che anche con un nuovo allenatore il Palermo non otterrebbe risultati migliori, quindi meglio proseguire con Dionisi.