Palermo, i tifosi ambiziosi: “Unico obiettivo la Serie B”. La società rosanero frena: “Ci speriamo, ma non è detto che arrivi già quest’anno”

Accoglienza calda per il Palermo di ritorno da Petralia Sottana con circa 100 ultrà del gruppo “Curva Nord 12”.

La compagine di Roberto Boscaglia ha lavorato con straordinaria intensità nel corso del ritiro estivo svolto nel borgo madonita cercando di affinare intesa, sincronismi ed identità tattica in vista del prossimo campionato di Serie C. Il Palermo dispone già di una discreta intelaiatura ma tecnico e dirigenza sono perfettamente consapevoli che urgono almeno quattro innesti di altissima levatura se si vogliono davvero nutrire concrete ambizioni di ulteriore salto di categoria. Il club è conscio che il livello di competitività del campionato che la compagine rosanero si appresta ad affrontare è ben diverso da quello riscontrato in Serie D. Il progetto illustrato nelle ultime settimane si pone come obiettivo la conquista della promozione in Serie B entro due anni.

L’auspicio è che questa sia solo una previsione prudenziale e che il club di proprietà di Hera Hora riesca a sbaragliare la pur qualificata concorrenza nel suo girone di pertinenza facendo centro già al primo tentativo. Valore aggiunto prezioso ed imprescindibile che fornirà carica e slancio eccellenti alla formazione di Boscaglia è certamente l’amore impagabile dei tifosi rosanero.

Striscioni di incoraggiamento lungo tutto il percorso di ritorno, ma soprattutto uno, posto all’ingresso del “Barbera” non è sfuggito: «Unico obbiettivo: la promozione». Ma la società rosanero rimane coi piedi per terra e anche se l’ambizione è quella di arrivare in Serie B il prima possibile non è detto che accada già quest’anno. Poi, il grazie del club rivolto ai tifosi «per la straordinaria e appassionata accoglienza. L’ennesima dimostrazione d’amore vero ed eterno per i nostri colori. Uniti si vince, sempre”.

