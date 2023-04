Palermo, i sogni playoff naufragano a Venezia: rosanero al decimo posto

"Manuale di un suicidio sportivo perfetto. Esempio di come sprecare un’altra occasione per i play-off, che adesso sembrano scivolare via". Apre così l'edizione odierna de La Repubblica, che si sofferma sulla gara del "Penzo" e sulla situazione del Palermo in classifica. Prima il vantaggio firmato da Matteo Brunori, poi l'errore di Pigliacelli spalanca la strada al pareggio veneto con Jonhnsen. Azioni intervallate dall'occasione mancata da Soleri, che avrebbe potuto firmare il raddoppio. Con la sconfitta maturata in Laguna, la compagine di Corini scivola al decimo posto in classifica, con i playoff lontani tre punti in attesa ovviamente del match tra Ternana e Pisa.