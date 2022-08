Palermo, i Segre…ti di Jacopo: dinamismo, sagacia tattica e qualità per Corini

L'operazione legata all'acquisizione a titolo definitivo della mezzala classe 1997, rappresenta un colpo di assoluto livello per la categoria messo a segno dal club di Viale del Fante. Trattativa complessa, per il valore del calciatore, l'entità della richiesta della società granata, il blasone e la caratura delle contendenti che puntavano ad avvalersi delle prestazioni del duttile e performante centrocampista. Pazienza, acume strategico e capacità negoziale da parte del binomio composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno , che hanno lavorato con il direttore sportivo granata, Davide Vagnati , per trovare quadra e punto di convergenza che soddisfacesse le esigenze di tutte le parti in causa. Forte del gradimento del calciatore, il management del club siciliano si è adoperato per ridurre la forbice tra domanda ed offerta, nel fermo intento di regalare al nuovo tecnico, Eugenio Corini , un rinforzo di rimarchevole lignaggio in zona nevralgica.

Diversi campionati cadetti alle spalle per il 25enne nativo di Torino ma, come detto, cresciuto per 9 lunghe stagioni nelle giovanili del Milan prima della cessione al club granata. Esordio tra i professionisti che arriva a Piacenza, due anni di permanenza a "fare le ossa" in Lega Pro con gli emiliani, per un totale di 47 presenze e 5 gol. Poi finalmente il salto di categoria con Venezia e Chievo, sempre in prestito. Due stagioni di alto livello in Serie B che gli fanno guadagnare la permanenza a Torino con tanto di rinnovo di contratto, fino all'esordio in Serie A il 26 settembre 2020 contro l'Atalanta. A gennaio però si trasferisce in prestito nuovamente in cadetteria, alla Spal, dopo solamente 9 apparizioni in maglia granata. Il cerchio si chiude infine con la scorsa annata, nuovamente disputata ad alti livelli, tra le fila del Perugia con cui raggiunge i playoff e colleziona 37 presenze e una rete.