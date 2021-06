Palermo, i rosanero tornano in campo dopo la pausa: ultima settimana di allenamenti

Finito il campionato, i rosanero torneranno in campo prima del classico “rompete le righe” di venerdì.

“Intanto, i giocatori rosanero si godono qualche giorno di libertà, tra vacanze in Sicilia e ritorni a casa”, scrive l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. Quattro i calciatori che si sono recati a Favignana, la meta più gettonata: Accardi, De Rose, Floriano e Somma. Altri, invece, hanno approfittato dello stop per tornare a casa.

Fallani, Corrado e Luperini sono tornati in Toscana, mentre Palazzi ha trascorso il week-end a Milano prima di tornare in Sicilia per l’ultima settimana di allenamenti. Allenamenti non per tutti: chi ha già salutato i compagni è Doda, convocato dal commissario tecnico della Nazionale Under 21 dell’Albania. Alban Busha ha chiamato in causa il giovane terzino rosanero in vista delle sfide in programma contro Andorra, venerdì prossimo, e Bulgaria, l’8 giugno.

Intanto, Pelagotti ha raggiunto la soglia delle quaranta partite disputate in questa stagione, tutte da titolare. Un record per il Girone C: tra regular season e playoff, infatti, nessuno ha giocato quanto il portiere del Palermo.