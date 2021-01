Palermo, i rosanero tornano in campo: Corrado verso il rientro. Floriano, Almici e Marconi…

Cinque giorni e sarà Palermo-Virtus Francavilla.

Dopo la vittoria di misura conquistata in trasferta contro la Cavese, gli uomini di Roberto Boscaglia torneranno in campo nella giornata di oggi per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera” (fischio d’inizio alle ore 12.30). Ieri, il tecnico di Gela e il suo staff hanno concesso una giornata di lavoro facoltativo ai rosanero: alcuni hanno svolto una seduta in palestra, mentre gli infortunati hanno proseguito con le terapie.

Chi ha saltato il match andato in scena a Cava de’ Tirreni è anche Floriano. L’attaccante ex Bari è alle prese con un affaticamento muscolare al flessore destro. “Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma in giornata dovrebbe sottoporsi ad un ulteriore controllo per poi eventualmente essere reinserito gradualmente in gruppo”, informa l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Corrado, salvo sorprese, dovrebbe tornare a disposizione di Boscaglia già questa settimana, Marconi e Almici, invece, continueranno a sottoporsi alle consuete terapie per recuperare dai rispettivi infortuni. Entrambi salteranno l’ultima gara del girone d’andata.