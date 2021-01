Palermo, i rosanero tornano a giocare al “Renzo Barbera”: manto erboso in ottime condizioni

Tre giorni e il Palermo affronterà la Virtus Francavilla.

In vista della sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, “il prato del ‘Barbera’ torna a splendere”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Alla luce della sosta invernale, d’altra parte, la compagine siciliana non calca l’erba di casa da poco meno di un mese, dallo scorso 23 dicembre quando gli uomini di Roberto Boscaglia hanno ospitato il Bari.

Il rettangolo verde di gioco, messo a dura prova dopo le otto partite giocate fra le mura amiche, di cui cinque di fila, e dai diversi allenamenti svolti proprio al “Renzo Barbera”, adesso è in ottime condizioni. Nelle scorse settimane – informa il noto quotidiano – sono stati svolti i lavori di trasemina del campo.

Intanto, prosegue la marcia di avvicinamento al match in programma domenica pomeriggio alle ore 12.30. Anche nella giornata di ieri, i rosanero si sono allenati sul campo sintetico del “Pasqualino” di Carini.