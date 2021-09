Palermo, i rosanero e i rigori: tre in due giornate, prima delusione per Floriano

Il Palermo in questa prima parte di stagione ha usufruito di quattro calci di rigore mettendone a segno tre

Un particolare record quello che vede protagonista il Palermo nella prima parte di stagione. I rosanero hanno infatti conquistato ben tre calci di rigore nelle prime due giornate di campionato, quattro se si considera anche la gara di Coppa Italia contro il Picerno. In tutta la Serie C, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', nessuna squadra ha usufruito di più tiri dagli 11 metri, c'è però la Feralpisalò che ne ha battuti tanti quanti. La compagine lombarda, però, al contrario del Palermo che ne ha realizzati due su tre è andata a segno in tutte le occasioni concessogli.

Un rapporto strano quello tra il Palermo e la massima punizione, infatti in serie D su nove rigori concessi soltanto in cinque occasioni la palla è finita in rete. Anche nella scorsa stagione l'andamento è stato altalenante: Floriano ne ha trasformati tre su tre mentre Lucca e Kanoute ne hanno sbagliato una a testa. Il primo errore di Roberto Floriano dal dischetto è arrivato dopo ben otto tentativi tra Serie D e Serie C, una media invidiabile che può solo migliorare.