Palermo, i rosanero dipendono da Brunori: che fatica senza i suoi gol

C'è la firma di Matteo Brunori su otto dei dodici punti conquistati nelle ultime otto partite con Silvio Baldini in panchina

"Gol a grappoli e anche pesanti, il Palermo ormai dipende da Brunori". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero. Dodici i punti conquistati dal Palermo in otto partite. E in più della metà (otto) c'è proprio lo zampino di Matteo Brunori . "Il numero 9 è l’arma letale del tecnico toscano, ma anche l’unico vero appiglio a cui aggrapparsi nelle serate difficili", si legge.

Col nuovo corso, infatti, l'attaccante italo-brasiliano è ancora più decisivo. Salvo la gara contro il Monterosi, Brunori ha timbrato il cartellino in tutte le partite con Silvio Baldini in panchina. "A riprova di quanto Baldini non solo ne abbia migliorato la continuità realizzativa, ma lo abbia reso ancor più decisivo nell’economia del gioco della squadra". Reti decisive, ma anche "ininfluenti", come quelle messe a segno contro Foggia e Virtus Francavilla, alla luce del risultato finale.