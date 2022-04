Palermo, i rosa nel riscaldamento con una maglia speciale dedicata all’Autismo

Durante il riscaldamento il Palermo ha indossato una maglia dedicata alla Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

"Un impegno comune per l’inserimento nella vita sociale dei nostri amici e per il miglioramento delle condizioni di vita delle loro famiglie. E un abbraccio per i ragazzi con autismo della squadra Delfini Blu ASD presenti oggi in gradinata", comunica l'ufficio stampa del club di viale del Fante.