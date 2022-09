Palermo, i rosa di Corini volano a Manchester: ritiro all’Etihad Campus. I dettagli

Palermo di Corini pronto a volare a Manchester nel centro sportivo del City

L'ingresso ufficiale del club di viale del Fante nella galassia City Football Group porta in dote un appuntamento di assoluto prestigio in occasione dell'imminente sosta del campionato di Serie B. Gli aspetti organizzativi sono ancora in via di definizione, ma è praticamente una certezza che la squadra di Eugenio Corini volerà a Manchester per soggiornare nella città inglese ed usufruire dell’avveniristico e polifunzionale centro sportivo di proprietà dei Citizens. Un blitz che era già stato paventato e pianificato durante il ritiro estivo della compagine siciliana, quando sulla panchina rosanero sedeva ancora Silvio Baldini, salvo poi essere rimandato per circostanze logistiche e temporali.

Non una suggestione ma ormai un'affascinante realtà: verosimilmente dal 20 al 24 settembre il Palermo sarà ospite a casa della pluridecorata compagine di Pep Guardiola per celebrare l'ingresso della società rosanero nella prestigiosa holding che fa capo allo sceicco Mansour ed ottimizzare la preparazione per qualche giorno in un contesto di assoluto comfort sotto il profilo tecnico ed infrastrutturale. A partire dalla settimana che seguirà la sfida di campionato al Benito Stirpe contro il Frosinone, in programma sabato 17 settembre con inizio alle ore 14, gli uomini di Corini si alleneranno presso l'Etihad Campus di Manchester e disputeranno con ogni probabilità anche una gara amichevole con avversario ancora da definire.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, la delegazione rosanero, composta da squadra, staff tecnico e dirigenziale, partirà dall'aeroporto Falcone e Borsellino martedì 20 settembre intorno alle 9.30 con un volo charter diretto a Manchester. Voleranno in Inghilterra al seguito della squadra anche il presidente del Palermo Dario Mirri, il direttore generale Giovanni Gardini, il direttore sportivo Leandro Rinaudo ed il manager di riferimento dell'area scouting del gruppo Luciano Zavagno. Previste doppie sedute di allenamento quotidiane, tra lavoro sul campo e palestra, per la compagine guidata da Eugenio Corini che, vista la contestuale assenza dei giocatori dei Citizens, impegnati in giro per il mondo con le rispettive Nazionali, utilizzerà le strutture principali solitamente di pertinenza della formazione di Pep Guardiola. A fare gli onori di casa gli stati generali del City Football Group con in testa il Managing Director of Global Football Brian Marwood, ed il Managing Director of Emerging Clubs Diego Gigliani. Tra venerdì e sabato possibile l'arrivo in loco anche dell'amministratore delegato del Manchester City, nonché CEO della holding che fa capo allo sceicco Mansour, Ferran Soriano.