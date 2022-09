Palermo, i punti non arrivano se non segna Brunori: solo un gol nelle ultime tre gare

Se Brunori va "a secco", il Palermo fatica a conquistare punti. Il rendimento

"Cercasi il vice Brunori: col bomber a dieta non si fanno punti". Titola così l'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla scarsa vena realizzativa del Palermo lontano dal "Renzo Barbera" e non solo, ricordando il recente ko ottenuto contro il Frosinone, nella sfida andata in scena al "Benito Stirpe", valida per la sesta giornata del campionato di Serie B.

Il capocannoniere del Palermo, fino a questo momento, è Matteo Brunori, come era lecito aspettarsi. Tuttavia, il numero 9 rosanero non ha ancora trovato il gol in trasferta, andando a secco in tutte e tre le gare disputate a Bari, Reggio e Frosinone. "Se Brunori non segna, il Palermo che fa? Un dilemma che fino a pochi mesi fa nemmeno si poneva", inizia così l'articolo del quotidiano siciliano. In Serie C l'attaccante italo-brasiliano ha abituato troppo bene i propri tifosi, facendo poche distinzioni tra casa e trasferta, con un bottino totale di 29 reti stagionali.

Il problema per i rosa è che potrebbe non esserci una distinzione esclusiva tra rendimento esterno ed interno. Infatti, è stata realizzata solamente una rete nelle ultime tre gare, ovvero quella dello stesso Brunori contro il Genoa al "Barbera", seppur decisiva per la vittoria della formazione di Eugenio Corini. L'unica firma dei rosanero lontani dalle mura amiche è stata siglata da Nicola Valente al "San Nicola" di Bari, unico risultato utile ottenuto dal Palermo in trasferta. Serve dunque un supporto continuo per Brunori.

"Sulla carta toccherebbe a Soleri o Vido", prosegue il GDS. Oltre alla "supersub" del Palermo dello scorso anno di Serie C, con dodici reti siglate dall'attaccante scuola Roma, il duo dirigenziale Zavagno-Rinaudo ha offerto a Corini l'esperienza in cadetteria di Luca Vido, fino a questo momento poco sfruttata. Anche lo stesso Soleri ha ottenuto pochissimo spazio, con quarantacinque minuti nella prima gara di campionato contro il Perugia e successivamente "briciole" di minutaggio contro Reggina, Genoa e Frosinone. "I numeri dicono che senza i gol di Brunori, il Palermo non riesce a fare granché [...] e passi avanti in classifica non sono stati fatti", conclude il Giornale di Sicilia.