Palermo, i nuovi arrivati deludono. Blackout per Corini, a Terni serve la svolta

Manchester non sembra aver migliorato la situazione dei rosanero. Serve una svolta

"Viaggio nella... crisi. Serve subito una svolta" . Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia che analizza il ko del Palermo maturato in campionato con il SudTirol nella scorsa giornata di Serie B.

"Dopo un buon inizio di campionato, è arrivato un blackout che si sta prolungando oltremodo. La vittoria contro il Genoa aveva riportato un po' di polvere sotto il tappeto, le due sconfitte di fila contro Frosinone e SudTirol rimettono ansia", comincia così l'articolo del quotidiano. Infatti, le prime due giornate di campionato avevano mostrato un Palermo tonico e deciso contro Perugia e Bari, con una vittoria netta sugli umbri ed un pareggio in un campo ostico come quello del "San Nicola". Da quel momento in poi, i rosanero hanno raccolto ben quattro sconfitte nelle successive cinque partite, intervallate dalla vittoria casalinga contro il Genoa firmata da Matteo Brunori.