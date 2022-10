Palermo, i numeri della crisi: partenza lenta e le parole di Corini. La salvezza…

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" pubblica un interessante approfondimento sulla crisi del Palermo di Corini. Dati e statistiche per fotografare con un primo bilancio consuntivo il rendimento della compagine rosanero nelle prime nove giornate. Il punto ottenuto al Barbera contro il Pisa, dopo aver sprecato un doppio vantaggio, interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive e segna il ritorno al gol della squadra dopo altrettante gare di astinenza. Piccoli segnali positivi, unitamente ad intensità e gagliardia di una prestazione temperamentale al netto dei limiti strutturali mostrati dall'organico. Tuttavia, dopo quasi un quarto di campionato disputato, la classifica di Brunori e compagni resta deficitaria ed i numeri evidenziano vari elementi di preoccupazione in prospettiva. Soltanto nove i gol realizzati fin qui dalla squadra siciliana che in ben quattro gare non è riuscita a gonfiare la rete avversaria. Ben quindici le reti al passivo, la retroguardia rosanero è tra le peggiori del torneo e la media di 1,66 gol subiti a partita certifica le difficoltà in fase difensiva. Quartultimo posto e piena zona playout, per una squadra che ha un solo punto di margine dal terzultimo gradino che significherebbe retrocessione diretta in Lega Pro. Corini, alla vigilia del match contro il Pisa, ha parlato chiaramente di salvezza come unico obiettivo realisticamente plausibile di questa squadra. Obiettivamente, dopo la campagna di rafforzamento estiva, caratterizzata dall'arrivo di giocatori di acclarato spessore per la categoria, nessuno si attendeva una stagione di vertice ma almeno un sereno consolidamento della categoria. I risultati e le prestazioni di questo primo scorcio di stagione sono certamente molto al di sotto delle attese. Bisognerà cambiare velocità di crociera, a partire dalla delicata sfida interna contro il Cittadella, per centrare senza patemi la permanenza in Serie B e non stazionare pericolosamente sull'orlo del baratro in classifica.