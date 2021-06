Palermo, i nomi sul taccuino: Giron oggi in città, nuova idea per il centrocampo

Tutti i nomi sul taccuino della dirigenza del Palermo, al lavoro per costruire la squadra che verrà: le ultime

Il primo rinforzo della campagna acquisti estiva sbarcherà nella giornata di oggi in città. Stiamo parlando di Maxime Giron. L'esterno francese, il cui contratto che lo lega al Bisceglie scadrà domani, approderà in queste ore nel capoluogo siciliano per firmare un biennale con il club di viale del Fante. Ma non solo; Filippi e Castagnini, infatti, sono al lavoro per costruire il Palermo che verrà. "Attacco e trequarti sono i principali reparti su cui si sta concentrando la dirigenza del Palermo, ma senza tralasciare i puntelli negli altri ruoli", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".