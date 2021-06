Palermo, i nodi di Mirri: dieci titolari sono in scadenza. Le ultime

Sono dieci i calciatori che saranno svincolati a giugno 2022, pedine importanti per Filippi

"I nodi di Mirri".

Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sui contratti in scadenza nel 2022. Sono dieci i calciatori con il contratto in scadenza tra un anno, quasi tutti titolari: Pelagotti, Accardi, Lancini, Marconi, Odjer, Valente, Floriano, Kanoute, Saraniti e De Rose, con il rinnovo di quest'ultimo che scatterà in automatico per un altro anno dopo 15 presenze.

Pedine importanti per il tecnico Giacomo Filippi; scadenze non prioritarie per Dario Mirri. L'intenzione del presidente del Palermo, infatti, è di iniziare la stagione, per poi parlare di rinnovi solo tra dicembre e gennaio, "anche per stimolare una squadra che dovrà far ricredere sulle sue potenzialità", si legge.

D'altra parte, tra una probabile spending review e diversi contratti onerosi difficili da cedere, la dirigenza di viale del Fante dovrà far quadrare i conti. "Il nodo, però, resta e ci vorrà una grande azione diplomatica nei confronti della squadra da parte del presidente", scrive la Rosea. C'è, infatti, chi vorrebbe garanzie prima di restare in Sicilia.

Se Saraniti vorrebbe restare, Marconi e Floriano senza rinnovo potrebbero lasciare. Pelagotti, che di recente ha scelto Stefano Sorrentino come agente, chiederà chiarimenti; Accardi, tra quelli che guadagnano meno, potrebbe aspirare ad un adeguamento, così come Valente che, dopo una stagione da protagonista, potrebbe aspettarsi una gratifica. Molto dipenderà anche dai piani del club e dalle richieste che giungeranno al tavolo della dirigenza.

Diverso il discorso per i calciatori il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno: Martin se rinnoverà "sarà con un ruolo diverso", mentre Santana dovrà incontrare la società e valutare se continuare a giocare o meno. In alternativa, potrebbe trovare spazio nello staff tecnico o come dirigente.