Palermo, i momenti più rilevanti della giornata odierna

Cominciando con un riscaldamento motorio, si é passato ben presto ad una fase di riscaldamento con il pallone. Stupisce Le Douaron, al momento delle triangolazioni, con un tacco a ‘smarcare’ Brunori. Continuando con una fase intensa di allenamenti sul possesso palla: “é una sfida con voi stessi”, si sente distintamente dal campo da parte di un membro dello staff. Nella fase di pausa anche uno scambio di battute tra i due bomber della squadra, Brunori e Pohjanpalo, dopo un piccolo scherzo da parte del finlandese al capitano. Anche qualche saluto tra i giocatori e i tifosi tra gli spalti. Infine, giro del campo diviso in gruppi. Nel mentre anche un colloquio tra il ds Osti e Inzaghi. Nel post allenamento anche uno speciale momento per i tifosi, con tutta la squadra che si é fermata per autografi e foto.