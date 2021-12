Palermo, i minuti finali l’arma in più dei rosa: da Soleri a Brunori vs il Monopoli

Sono ben sette i gol del Palermo arrivati dall'ottantesimo minuto in poi: quello di Brunori contro il Monopoli il più decisivo

Mediagol (nic) ⚽️

"E' un Palermo che non muore mai", apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" focalizzando la propria attenzione sui gol siglati dai rosanero nel rush finale dei match disputati in Serie C.

Il guizzo di Matteo Brunori all'ottantottesimo minuto ha sancito la vittoria del Palermo ai danni del Monopoli di Colombo e ha permesso agli stessi rosanero di posizionarsi al secondo posto nella classifica del Girone C di Serie C. Nessuna squadra ha segnato quanto la compagine siciliana negli ultimi dieci minuti di partita. L'ex attaccante della Juventus Under 23 e compagni hanno, infatti, messo a segno ben sette gol durante gli ultimi sgoccioli di gara.

"Un trend che nasce con l'inizio di campionato, dato che il primo gol al fotofinish lo ha segnato Soleri all'esordio con il Latina", si legge sul Gds. I gol nel finale sembrano essere prerogativa dei due bomber del Palermo, protagonisti assoluti in questa prima parte di stagione. L'unico sigillo che non porta il nome di Soleri e Brunori è quello di Andrea Silipo in occasione della vittoria casalinga maturata contro il Potenza.

Giacomo Filippi può, dunque, contare sul sostanziale apporto dei propri attaccanti in termini realizzativi. Bomber che non sembrano aver paura del cronometro che scorre in modo incessante direzione triplice fischio del direttore di gara. "Nessun altro, nel Girone C, riesce a segnare di più al fotofinish", chiosa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".