Palermo, i gol pesanti di Brunori: il bomber rosa sempre più decisivo per Corini

L'ultimo sigillo proprio qualche giorno fa contro il Genoa, un'altra stoccata da tre punti per l'italobrasiliano, sempre più terminale offensivo e uomo simbolo della compagine rosanero. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea il peso specifico dell'attaccante ex Juventus Under 23 in seno alla squadra guidata da Eugenio Corini, i suoi gol fin qui sono valsi ben sei dei sette punti conquistati in campionato dalla formazione siciliana. Un'altissima percentuale di incidenza sui risultati ottenuti dal Palermo che ha confermato come il bomber sia perfettamente in grado di dire la sua anche in un torneo fortemente competitivo come la Serie B 2022-2023. Solo Cheddira del Bari e La Mantia della Spal gli sono davanti per numero di reti e percentuale nel rapporto tra reti realizzate e punti conquistati dalla propria squadra. Dopo il rendimento tracimante della scorsa stagione, ventinove gol ed un ruolo da assoluto mattatore nel Palermo di Baldini che ha dominato parte finale della regular season e playoff guadagnandosi la promozione, Brunori resta la principale opzione offensiva nel reparto avanzato di Corini. Quando non segna il nove, il Palermo fatica non poco a gonfiare la rete avversaria, come dimostrano le statistiche di questo primo scorcio di stagione. Soleri risulta sempre prezioso ed impattante in corso d'opera, Vido deve ancora entrare nei meccanismi e crescere di condizione per poter adempiere al meglio al ruolo di vice Brunori o, all'occorrenza, affiancare il bomber rosanero.