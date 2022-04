Palermo, i giocatori incontrano i piccoli pazienti oncologici: “E’ stato bellissimo”

L'attore Salvo Ficarra e i giocatori del Palermo hanno incontrato i piccoli pazienti oncologici in cura con la SAMOT

L'attore Salvo Ficarra e i giocatori del Palermo hanno incontrato i piccoli pazienti oncologici in cura con la SAMOT . Lo spunto è stato dato dal convegno "Ritorniamo a giocare. Reinserimento sociale attraverso il gioco e lo sport", che si è svolto ieri allo "Stadio Barbera", durante il quale sono stati presentati i risultati del progetto 2021 che ha coinvolto 55 bambini con le loro famiglie. Un progetto promosso dalla SAMOT in collaborazione con il Centro nazionale sportivo Libertas , con il supporto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. E rifinanziato per il 2022.

"Il nostro progetto ha come obiettivo il reinserimento dei bambini nella vita quotidiana attraverso il gioco e lo sport - ha spiegato Tania Piccione, coordinatrice per progetto SAMOT -. Durante questo secondo anno organizzeremo attività soprattutto all’aperto e nella natura. La pandemia non ha di certo facilitato i rapporti e i bambini hanno bisogno di stare insieme, in gruppo, per dar loro un’idea di connessione con l’ambiente di vita". "Oggi puntiamo la nostra attenzione sui bambini: è una bellissima esperienza per chi può dedicare il suo tempo a queste famiglie, offrendo un supporto anche psicologico", le parole di Mario Lupo, presidente della Samot da oltre vent’anni.