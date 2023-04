Palermo, i dolci problemi di Corini: dubbi e certezze del tecnico rosa per il Cosenza

Il tecnico rosanero e le scelte per l'undici iniziale

"I dolci problemi del tecnico Eugenio Corini. Le premesse della sfida casalinga contro il Cosenza in programma lunedì sera sono diverse da quelle che hanno caratterizzato la vigilia della gara esterna contro il Parma", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" che punta i riflettori sui dubbi del tecnico rosanero per la prossima partita di Serie B.

L’infermeria gradualmente si va svuotando e per Corini si tratta di una vera e propria boccata d'ossigeno in vista del rush finale della stagione. Il rientro a pieno titolo di capitan Brunori offre maggior soluzioni al Genio che verosimilmente sceglierà l'ex Juventus e Soleri dal 1' minuto. Scalpita anche Tutino, protagonista di un buon primo tempo contro il Parma, in vista della sfida contro la sua ex squadra.

In cabina di regia uno tra Gomes e Damiani con Verre che tornerà titolare dopo lo stop dovuto alla febbre. Il terzo slot di centrocampo sarà conteso da Saric e Segre. "Corsie esterne? Al disagio della fascia destra, dove in pratica c’è solo Valente come alter ego di Di Mariano, fa da contraltare l’abbondanza visibile sulla fascia opposta. Con il recupero di Sala (...) si ricompone il trio di cui fanno parte pure il neo-titolare Aurelio e Masciangelo", si legge.

Nel reparto più arretrato tornano a disposizione Bettella, Nedelcearu e Marconi. A questi ultimi due, salvo imprevisti, Corini affiancherà Mateju per ricomporre quella che è la difesa titolare del Palermo. "E filtra ottimismo anche per Graves. Il danese, uscito sabato al 74’ e sottoposto nei giorni scorsi a indagini strumentali che hanno evidenziato un sovraccarico muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra, ieri ha svolto un differenziato programmato ma il suo rientro in gruppo sembra vicino", chiosa il "Corriere dello Sport".