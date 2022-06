Palermo, i dodici “superstiti” e le sole 388 presenze in Serie B

"C'è un ipotetico undici di giocatori con contratti ancora in essere, ma è chiaro che il Palermo non possa basare il proprio futuro solo su di questi. Anche perché, messi insieme, non fanno nemmeno 400 presenze (388 per la precisione) in Serie B ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sui calciatori legati ancora al club di viale del Fante con un contratto.

L'unico ad avere superato le 100 presenze in cadetteria è Jacopo Dall'Oglio, mentre gli altri sono tutti sotto questa soglia. Massolo non ha mai giocato una partita in seconda serie, così come Buttaro che ha però l'attenuante di avere esordito tra i professionisti giusto un anno fa. Giron in B ha racimolato 11 presente, mentre Crivello 80 e Somma 60. De Rose arriva a 63 presenze includendo i playoff, mentre Luperini è fermo a 32 e Broh (rientrato dal prestito al Sudtirol) ne ha collezionate 35. "L'inesperienza maggiore, però, si nota in attacco: zero presenze per Fella e Silipo, solo una per Felici e 5 nella B italiana per Soleri", chiosa il Gds sottolineando come il Palermo formato Serie B sia ancora tutto, o quasi, da costruire.