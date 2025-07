Palermo: I convocati per il ritiro in valle d’Aosta

È tutto pronto per l’inizio del ritiro estivo del Palermo in Valle d’Aosta. Il nuovo tecnico rosanero Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati per la preparazione precampionato. Un mix tra conferme, nuovi arrivi e giovani promesse della primavera, il gruppo partirà compatto per gettare le basi della stagione 2025/26, con l’obiettivo chiaro di essere protagonista in Serie B.