Palermo, i conti non sono più in… rosso: un solo espulso nel 2022

Una sola espulsione in nove partite giocate nel 2022, nessun cartellino rosso per quattro gare consecutive

Mediagol ⚽️

"I conti non sono più in... rosso". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Una sola espulsione in nove partite, nessun cartellino rosso per quattro gare di fila. "Il Palermo magari non avrà trovato continuità di risultati, ma almeno è riuscito a limitare il numero degli espulsi da quando Baldini ha preso posto in panchina", si legge.

Il Palermo non ha chiuso in undici uomini una sola partita nel 2022, quella casalinga vinta per 3-1 contro la Juve Stabia, in cui Giron ha rimediato due ammonizioni dopo 34 minuti di gioco ed il primo gol messo a segno con la maglia rosanero su calcio di punizione. Prima di allora, il Palermo di Baldini aveva completato quattro match (contro Catanzaro, Monterosi, Messina e Campobasso) senza espulsi. E anche dopo contro Foggia, Turris, Virtus Francavilla e Vibonese. Nel girone d’andata, invece, non si era mai andati oltre le tre partite senza cartellini rossi. E contro il Catania ed il Latina, i rosanero hanno pure terminato la gara in nove uomini.

"Adesso i numeri indicano una maggiore tranquillità, ma ciò non toglie che il Palermo sia ancora la squadra più 'cattiva' del Girone C", prosegue il noto quotidiano. Undici gli espulsi in totale: quattro per doppia ammonizione e sette per rosso diretto.