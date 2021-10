Palermo, i cinque minuti letali al Barbera: già 3 gol all’avvio, nessuno come i rosa

Il Palermo ha dimostrato in questo avvio di campionato una facilità disarmante nel trovare il gol dopo pochi minuti dal calcio d'avvio

Silipo, Valente, Floriano. Cambiano i marcatori, ma la sostanza resta sempre invariata, con un Palermo che grazie alle reti siglate nei primi minuti degli incontri, evita il presentarsi di quei blocchi mentali letali per il suo rendimento in traBsferta. Un aspetto certamente da migliorare per la banda targata Filippi, in cerca di una continuità di risultati anche lontano dal capoluogo siciliano che possa consentirgli di lottare attivamente per il vertice del Girone C di Serie C.