Palermo, i centrocampisti e il gol perduto: a Filippi mancano le gioie dalla mediana

Il centrocampo del Palermo è il reparto che più sta facendo fatica nel trovare la via della rete

Mediagol (ls) ⚽️

"Una mediana a secco. Dopo dodici giornate di campionato, il Palermo non ha ancora trovato un gol dai suoi centrocampisti". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che mette sotto la lente d'ingrandimento il rendimento non all'altezza delle aspettative della linea mediana del Palermo, ancora in cerca della prima rete stagionale. Specialmente Luperini e Dall'Oglio, dotati di spiccate doti offensive, non sono ancora mai riusciti a trovare la prima gioia in questo campionato di Serie C, con la casella relativa ai gol segnati che vede i due ancora a secco.

"Quest‘anno, poi, la rosa è stata costruita proprio per favorire le scorribande degli interni di centrocampo, alcune volte avanzati pure sulla trequarti per poterli rendere più pericolosi nei pressi dell’area di rigore avversaria". Prosegue così il quotidiano, che sottolinea in maniera marcata come l'apporto del centrocampo in zona gol sia stata finora la vera pecca realizzativa della formazione di Filippi, con alcune firme importanti provenienti dalla mediana che sono mancate nel computo totale delle marcature messe a segno. Basti pensare come anche la difesa sia più prolifica di De Rose e compagni di reparto, con il gol di Lancini nell'ultima di campionato contro l'Avellino ad ulteriore conferma della pericolosità del Palermo sulle palle inattive. Le stesse, queste ultime, che incursori come Luperini e Dall'Oglio amavano sfruttare per trovare la via del gol.

"In attesa che uno di loro si sblocchi, il Palermo resta ancora a quota zero reti dai propri centrocampisti, unica a non aver trovato gol dalla mediana insieme al Monterosi. Un vuoto che Luperini e compagni ancora non riescono a colmare, dopo dodici giornate di campionato", conclude il GdS.