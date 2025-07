Palermo, Gyasi: “Destino ritornare qui. Ho accettato subito”

Emanuel Gyasi, nuovo acquisto del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa: "Come si pronuncia il mio nome? Il nome con una m, il cognome Giasi. La trattativa? Io ho ricevuto una chiamata dal mio procuratore e appena mi ha fatto capire che il Palermo era interessato non ci ho pensato due volte e ho accettato subito. Nazionale Ghanese? Avevo deciso di fermarmi un po' ma è un discorso aperto visti i mondiali e dipenderà da quello che farò sul prato verde. Ritorno a Palermo? Sono nato a Palermo, ma ho vissuto poco la città, poi mia madre si è trasferita a Torino, ma penso che sia destino - ha aggiunto - tornare a Palermo e sono felice di essere qua. Augello e Ranocchia? Mi sono sentito con Tommy prima di venire e mi ha subito scritto, e sono contento di ritrovarli. L'obiettivo personale ce l'ho dentro di me e penso che sono venuto qua e ogni allenamento e partita bisogna pensare una volta per volta e in allenamento costruire un gruppo forte e cercare di seguire le indicazioni per gruppo e possiamo dire la nostra in campionato".