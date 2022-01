Palermo, Guidolin e la rimonta al Bari: “I rosa ci credano, non semplice per Baldini”

Le parole dell'ex tecnico rosanero sulla possibile rimonta del nuovo Palermo di Silvio Baldini alla capolista Bari

Parola a Francesco Guidolin. Ex tecnico del Palermo e successore di Silvio Baldini nell'ormai lontana stagione 2004-05, l'attuale voce di DAZN ha detto la sua in merito alla possibile rimonta dei rosanero volta alla capolista del Girone C di Serie C, il Bari. Intervistato alle colonne odierne de La Repubblica, Guidolin ha spiegato come la forbice di punti sia davvero ampia, ma ha anche affermato come la compagine di Viale del Fante - sotto la nuova guida tecnica di Baldini - possa anche riuscire nell'impresa.