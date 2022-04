Palermo, guaio Pelagotti: il numero 1 sotto i ferri, Baldini si affida a Massolo

L'assenza nelle prossime settimane di Alberto Pelagotti darà una nuova importante chance a Massolo, in vista del match di Bari e dell'inizio dei playoff

Il derby con il Catania che non si giocherà e il conseguente turno di pausa per i rosanero ha probabilmente concesso a Pelagotti la chance giusta per effettuare l'intervento, per il quale - ha specificato Sorrentino - non si poteva più attendere. Un periodo l'estremo difensore toscano si era ripreso porta e titolarità, tenendo chiusa la saracinesca per due partite consecutive dopo un periodo di annebbiamento culminato con diverse panchine a vantaggio di Massolo. Proprio il numero 12 rosanero sarà adesso chiamato in causa per l'ultima sfida del campionato contro il Bari, trasferta dall'elevato coefficiente di difficoltà e importanza per la formazione di Silvio Baldini.