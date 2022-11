Palermo, guai per Saric: dall’opportunità della sosta al possibile rientro nel 2023

Dall'opportunità per trovare la migliore forma e rilanciarsi con la maglia del Palermo al possibile rientro nel nuovo anno. Questo il momento professionale che sta attraversando il centrocampista ex Ascoli Dario Saric. Il calciatore bosniaco, come sottolinea l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", rischia di tornare in campo nel 2023, chiudendo un girone d'andata non certo esaltante. Nella seduta di mercoledì il giocatore aveva accusato un forte fastidio muscolare. Nella giornata di ieri, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare distrattiva alla coscia destra.

Nella migliore delle ipotesi il centrocampista potrebbe tornare disponibile per l’ultima gara del girone di andata in programma a Brescia il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Dal ko contro la Ternana in poi, pochi scampoli di gara per il bosniaco. Meno di un’ora in campo nelle successive 5 gare per il centrocampista che Eugenio Corini sperava di ritrovare a pieno regime grazie alla sosta per gli impegni delle nazionali. Nella giornata di ieri Saric ha svolto delle terapie, mentre i suoi compagni disputavano il test in famiglia contro la formazione primavera di mister Di Benedetto. Solo una capatina al Tenente Onorato di Boccadifalco per il bosniaco, che non si è concesso a qualche selfie ed alcuni autografi per i tifosi presenti all'esterno della struttura militare.