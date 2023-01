Palermo, Graves sulle orme di Kjaer: il jolly difensivo danese alla corte di Corini

Un prospetto di qualità, con rimarchevoli potenzialità sul piano atletico e strutturale, e ampi margini di miglioramento in chiave futura. Simon Graves, difensore centrale classe 1999, è un nuovo calciatore del Palermo di Eugenio Corini. Già nel giro delle Nazionali giovanili danesi, tre presenze nell'Under 19, l'ex Randers costituisce un investimento interessante per il club rosanero ed al contempo una pedina che completa il roster di opzioni nel reparto arretrato a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella. Mole imponente, forza fisica e abilità nel gioco aereo, Graves è ben presto finito nel ricco e variegato database del City Football Group, monitorato minuziosamente dal comparto scouting della holding e quindi vagliato con attenzione dal direttore sportivo Leandro Rinaudo in ottica Palermo. Braccetto impiegabile sia a destra che sinistra in una linea difensiva a tre, il jolly difensivo danese è utilizzabile all'occorrenza anche da centrale in una difesa a quattro. Feedback positivo e piena convergenza di intenti in seno al management citizens: trattativa fluida ed imbastita in tempi piuttosto rapidi per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore alla corte di Eugenio Corini. Espletato a Roma il consueto iter delle visite mediche, il ragazzo ha apposto questa mattina il contratto che lo legherà alla società siciliana.