Palermo, Graves il nuovo muro: forza fisica e tecnica, idolo in 90′ minuti

Sui social i tifosi sono impazziti per il calciatore danese che ha stupito per la freddezza con cui ha gestito un impegno delicato come quello contro la capolista. Stazza fisica imponente, gran senso della posizione e doti tecniche di un certo spessore. L'impatto di Graves è stato positivo, adesso si attendono le conferme ma la sensazione è che il club di viale del Fante abbia acquistato il cartellino di un calciatore che, in chiave presente e futura, può tornare molto utile. "Operazione studiata, ponderata e condotta in porto con una ricaduta efficace già sul presente. I 96 minuti disputati finora dal difensore danese lo hanno certificato, sottolineando che Corini può contare a occhi chiusi su un altro titolare che tornerà utile nelle rotazioni, per scelta o per necessità", chiosa la Rosea.